Grávida de 26 semanas, Andreia Silva começa agora a sentir os primeiros sinais de cansaço. Sem conseguir dormir de noite, a ex-concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, aproveitou as insónias para acordar cedo e aproveitar o nascer do sol na praia.

"Hoje madruguei! Aceitei o desafio da minha mãe de aproveitar o dia da melhor forma, pelo facto de ultimamente não ter sono a partir das 5h/6h da manhã. Soube mesmo bem vir para a praia às 06h30 fazer uma caminhada e desfrutar do nascer do sol", contou a futura mamã na legenda de uma fotografia onde se mostra em biquíni.

Eis abaixo a imagem que encantou os fãs:

