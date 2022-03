Sónia Araújo foi entrevista por Júlia Pinheiro no âmbito do programa das tardes da SIC - 'Júlia'. A conversa com a comunicadora da RTP foi gravada há alguns dias e será exibida esta sexta-feira, dia 1 de abril, tal como revela Júlia através das redes sociais.

A apresentadora partilhou no Instagram um teaser da entrevista no qual questiona Sónia sobre a sua longa permanência no formato matutino da RTP1 - 'A Praça da Alegria'.

"Fazer todos os dias, durante 26 anos, o mesmo horário, é pesado ou não é?", quis saber a anfitriã.

"É pesado, claro que é pesado, mas conhecemos pessoas maravilhosas com as quais também crescemos. São histórias umas muito felizes e outras muito tristes, não há um dia igual", reagiu Sónia, que apresenta atualmente 'A Praça da Alegria' ao lado de Jorge Gabriel.

