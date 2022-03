Sónia Araújo regressou este domingo às redes sociais para justificar a sua ausência revelando que está a viver um momento familiar delicado. Morreu o avô da apresentadora.

"Há uns dias que não venho aqui... Porque não tenho vontade. O meu avô paterno (o último avó resistente), partiu esta semana", lamenta.

"Mas hoje tive necessidade de vos falar, de partilhar estes dias vazios. A par dos dias muito escuros que todos temos assistido, a pensar nas inúmeras famílias separadas pela guerra, no mal que nos sentimos por termos uma vida confortável, por pensarmos nos nossos problemas quando bem perto há quem lute pela vida", realça, referindo-se à guerra no Leste Europeu causada pela invasão russa.

Sónia, de 51 anos, quis com esta partilha homenagear o avô e para tal resolveu contar um pouco da sua história.

"O meu avô, tal como muitos portugueses, emigrou para França na busca de uma vida melhor, teve vários ofícios e muito habilidoso para 'quase' tudo. (A sua vida dava uma boa história)", conta.

O convívio da apresentadora e do patriarca da família foi "alternando entre férias, seguidas de longos interregnos, mas sempre mantendo contacto". "Quis o destino e a sua vontade que voltasse para Portugal nos últimos anos e foi aqui que retomámos a nossa vivência, ele criou laços com os bisnetos e nós apaziguados porque o tínhamos perto e assim podíamos tomar conta dele", diz.

"O seu feitio determinado, nem sempre fácil de conciliar, mas sempre espirituoso, bom conversador e humorado a ninguém foi indiferente. Não posso deixar de pensar que foram 96 anos muito vividos , com altos e baixos , com alegrias e revezes, mas uma vida longa e preenchida. Porém, chega uma altura que temos que aceitar a despedida e ficar com a 'parte boa' daquela parte de nós", continua, assumindo que sempre teve nos seus avós "uma referência imensa de vida" que espera ver perdurar nos seus filhos.

"Aproveitem os vossos, cuidem, abracem, amem muito", termina.

