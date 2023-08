É a reta final das gravações de 'Morangos com Açúcar'. Margarida Corceiro, que no regresso da produção vai dar vida à personagem Gabriela, revelou nas stories do Instagram que o projeto está nos últimos dias.

"Fazer as unhas da Gabi pela última vez", escreveu a jovem atriz numa story onde se mostra na manicure.

Vale lembrar que a série tem estreia prevista para o último trimestre do ano. Irá ser emitida na Amazon Prime Video e na TVI, embora ainda não se conheçam os moldes em que a parceria será feita.



