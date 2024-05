A gravação do depoimento feito por Betty Grafstein à equipa médica do Hospital CUF de Cascais, onde foram confessadas pela designer de joias as alegadas agressões levadas a cabo pelo companheiro, José Castelo Branco, está agora mesmo a ser ouvida no Tribunal de Sintra, segundo informação divulgada pela SIC Notícias.

Os trabalhos da parte da tarde recomeçaram precisamente com a audição das declarações de Betty. Sabe-se também que ainda durante o dia, uma outra testemunha, relacionada com o relatório da queixa da alegada violência, será igualmente ouvida.

José Castelo Branco permanece nas instalações do Tribunal de Sintra, onde continua a aguardar pelas medidas de coação, que poderão ser termo de identidade e residência ou prisão preventiva.

Vale lembrar que o negociador de arte foi detido na manhã de ontem, dia 7 de maio, e passou a noite no estabelecimento da GNR de Alcabideche, devido à greve dos oficiais de justiça.

