O ator Graciano Dias prepara-se para ser pai pela primeira vez e a notícia foi alegremente partilhada com os fãs este fim de semana, através das redes sociais.

O artista da TVI espelhou toda a felicidade na mensagem com que deu a boa-nova:

"Há momentos na vida inexplicáveis e sabermos que vamos ser pais é a melhor prenda do mundo. No verão de 2020 nasce, fruto do nosso amor um bebé muito desejado. Estamos mais felizes do que nunca. E é com muita alegria que partilhamos a nossa felicidade convosco".

Vale referir que o bebé é fruto da relação de Graciano Dias com Deolinda Codinha.