Revelações feitas pelo biógrafo real Tom Bower no seu novo livro 'Revenge', onde relata os bastidores do palácio nos meses que anteciparam o afastamento do príncipe Harry e de Meghan Markle da família real britânica.

'Revenge' é o novo livro do biógrafo real Tom Bower que promete dar muito que falar. Neste lançamento, o autor propõe revelar os pormenores da "guerra" travada pelo casal contra a família real britânica. Uma das revelações feitas por Bower, e que está a ser destacada pela imprensa internacional, é que a rainha Isabel II terá dito às suas aias "graças a Deus que a Meghan não vem" no dia do funeral do marido, o príncipe Filipe. De notar que o funeral aconteceu a 17 de abril do ano passado, apenas um mês depois de Harry e Meghan Markle terem dado a polémica entrevista a Oprah Winfrey. "De maneira a cumprir as restrições da Covid-19, a rainha ficaria sozinha a fazer o luto dentro da capela. 'Graças a Deus que a Meghan não vem', disse a monarca", lê-se num excerto do livro. O escritor nota ainda que, consciente das consequências da entrevista que dera, Harry "queria regressar o mais depressa possível à Califórnia". Outras das revelações que se destacou foi o facto de Harry relembrar a relação especial que tinha com a avó numa outra entrevista, sublinhando que a queria "proteger" e certificar de que estaria "rodeada pelas pessoas certas". Tais afirmações, segundo o biógrafo, poderão indicar que a rainha confidenciou segredos a Harry que mais nenhum membro da família real saberá. Capa do livro© Reprodução Leia Também: William e Kate vão aos Estados Unidos, mas visita a Harry não acontecerá