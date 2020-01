Esta terça-feira celebra-se o primeiro aniversário d'O Programa da Cristina', para muitos considerado o formato revolucionário do 'day time' nacional. Cláudio Ramos partilha dessa opinião e, ao fazer parte do projeto, foi com enorme emoção que assinalou a data.

Um longo texto publicado no seu Instagram presta um aplauso público à forma como Cristina Ferreira cumpriu a sua forma de fazer televisão.

"Ela sonhou. Sonhou uma equipa inteira. Ela agarrou o sonho e uma equipa inteira agarrou o sonho dela com ela. Fomos juntos agarrados uns aos outros. Uns dias com certezas absolutas e outros mais a medo, mas fomos. Estamos há um ano inteiro a realizar um sonho", escreveu.

"É de valor esta coisa estranha de agarrar o que até aí parecia impossível e transformar na realidade de um País que mudou depois deste dia. Exagerado? Não. Acreditem que não. A SIC está de parabéns. A equipa está de parabéns. A televisão está de parabéns. Graças à Cristina Ferreira o day time teve honras de boa televisão. E por isso estamos todos de parabéns. E quem mais ganha é o espectador, isto é tudo feito para o espectador", continuou.

Cláudio Ramos prestou ainda um agradecimento ao diretor da estação, Daniel Oliveira, ao realizador do programa, João Patrício, e em especial a Cristina Ferreira. "Ela fez de mim uma pessoa mais feliz e um profissional mais completo. Foi um ano muito feliz. Para todos nós, acredito", rematou.

