Manuel Luís Goucha começou a semana com uma revelação especial aos espectadores. Através das suas redes sociais, anunciou que Hélder Reis será entrevistado por si no programa 'Conta-me', da TVI.

Como Goucha já referiu em diversas ocasiões, Hélder é um dos seus poucos amigos no meio televisivo e, por essa razão, quis comunicar a notícia de forma também simbólica, tendo recuperado imagens dos tempos em que trabalharam juntos na RTP.

"Anos 90. Lembro-me, perfeitamente, da posição da mesa no cenário do 'Praça da Alegria' (primeira fila, terceira junto à arcada) onde com ele conversei a propósito do seu primeiro livro de poemas. Estava longe de o saber mais tarde no mesmo ofício e de o ter como o amigo maior. Tantos anos depois uma conversa intensa e imensa em Serralves. Hélder Reis no 'Conta-me' do próximo sábado", escreveu na legenda da publicação.

