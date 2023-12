Manuel Luís Goucha deliciou os fãs ao recordar, esta segunda-feira, dia 18 de dezembro, um dos momentos que marca a sua longa carreira em televisão.

O apresentador partilhou nas redes sociais um excerto da sua participação na festa de Natal da TVI, no Casino Estoril, em 2009, na qual interpretou uma divertida personagem que, ao contrário de si próprio, odiava o Natal.

"Fui ao baú das memórias televisivas. Estávamos em 2009, era a festa de Natal da TVI no Casino Estoril e eu a ser uma personagem anti-natalina. Foi um trabalho notável de cinco horas de caracterização do Sérgio Alxeredo que recordo com um especial carinho. E logo eu que adoro o Natal!", escreveu ainda Goucha na legenda da publicação. Ora veja:

