Iasmin Lira, ex-concorrente do 'Big Brother', esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa desta quinta-feira, 14 de dezembro.

Ao lado da atriz, estava um pequeno fã que revelou que gostaria que fosse Márcia e Francisco Monteiro chegassem à final.

"E quem é que querias que ganhasse?", questionou Goucha.

"A Márcia!", respondeu prontamente.

"Ai filho, como tu estás a pensar tão bem...", disse Manuel, entre risos.

"Lá me vão cair os fãs todos do Francisco Monteiro", afirmou ainda, lembrando as críticas de que tem vindo a ser alvo nas redes sociais.

"Houve um fã que chegou mesmo a escrever no Twitter 'oxalá o Francisco Monteiro não queira ir ao programa 'Goucha''. Mas claro que vem e será muito bem recebido. Possivelmente vou recebê-lo como vencedor", completou.

Veja o momento.

