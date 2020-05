Na passada semana, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Ana Galvão no âmbito de um programa da Rádio Renascença. Em jeito de conversa, na qual se abordaram vários assuntos, o apresentador da TVI falou de uma particularidade em relação a si no que às redes sociais diz respeito.

"Eu não sigo ninguém, porque quando quero ver alguma coisa de alguém vou propositadamente à página [dessa pessoa]", fez saber.

Efetivamente, isto é algo que poderá ser verificado numa visita à conta de Manuel no Instagram.

Esta quinta-feira, dia 7, por exemplo, conta com 621 mil seguidores. Já pessoas que segue... 0.

© Instagram/Goucha