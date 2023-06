À medida que o dia amanhecia, muitas outras reações à morte de Luís Aleluia iam surgindo. Manuel Luís Goucha, por exemplo, começou por homenagear o ator recordando uma recente entrevista que lhe fez.

"Acordei com a inesperada notícia da morte de Luis Aleluia. Um homem bom que conheço desde o meu tempo no 'Praça da Alegria' quando ele e o Guilherme Leite enchiam a manhã com a irreverência e mordacidade das suas graças", fez notar Goucha, num primeiro momento.

"Hoje é dia de o celebrarmos, por isso logo a seguir ao 'Jornal da Uma' vamos recordar a sua última conversa no 'Goucha', onde falou da infância na Casa do Gaiato, do afecto pela Zita e filhos que adoptaram, acto maior do amor que lhe ia no coração, e da sua entrega à arte de representar", concluiu o apresentador, referindo ainda que a entrevista a Sérgio Rossi foi adiada.

---

