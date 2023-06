Zita Favretto, companheira de longa data de Luís Aleluia, já reagiu à morte do ator, que partiu esta sexta-feira, aos 63 anos.

A produtora confessou sentir-se desolada e confirmou as suspeitas de que a morte terá sido vontade do próprio artista.

"Luizinho, estou sem chão! O meu grande amor preferiu partir mais cedo… Não estou de acordo! Mas, só me resta aceitar a tua última vontade. 'Que Deus te guarde lá no céu, como eu te guardarei, sempre no meu coração'. Hoje partiu um homem bom, como conheci muito poucos… Descansa em paz, meu amado. Até sempre. PS: Vou tentar dar aos nossos meninos tudo o que sempre desejámos e tentarei fazer deles uns bons seres humanos. O teu bom exemplo vai ajudar-me, certamente. Amo-te e Amar-te-ei sempre! Havemos de nos encontrar um dia", escreveu na legenda de uma fotografia do ator.

Vale lembrar que Luís Aleluia deixa dois filhos, que adotou em conjunto com Zita Favretto.

----

Serviços telefónicos de apoio emocional e prevenção ao suicídio em Portugal: (ou) Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

- 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.