Cristina Ferreira decidiu começar o dia de hoje com uma bonita declaração de amor dirigida ao seu eterno parceiro televisivo, Manuel Luís Goucha. Não ficando indiferente a esta demonstração de carinho, o apresentador respondeu da seguinte forma:

"Quando me emociono com as Vidas que me são contadas dizes que estou a ficar velho", começa por referir em tom de brincadeira.

"Hoje sou eu que te digo: ai que estás a ficar piegas! Soube tão bem ler-te logo pela manhã mas também sabes que te amo. Para sempre", completou.

Palavras que mostram que mesmo já não trabalhando lado a lado como acontecia anteriormente, a amizade dos dois apresentadores permanece.

Resposta dada por Manuel Luís Goucha a Cristina Ferreira© Instagram - Cristina Ferreira

Leia Também: Cristina Ferreira para Goucha: "Acordei com vontade de dizer que o amo"