Manuel Luís Goucha recebeu esta sexta-feira no seu programa das tardes da TVI uma convidada especial. Bruna Silva foi a primeira cigana a entrar num curso superior em Tomar e é, agora, a primeira cigana a integrar as listas para as autárquicas em Tomar. Hoje contou a sua história em entrevista ao apresentador.

Ao partilhar uma fotografia desta entrevista nas suas redes sociais, Goucha acabou por ser criticado por apoiar a candidatura de Suzana Garcia à Câmara Municipal da Amadora.

"Manuel Luís Goucha a esquecer-se, por momentos, que apoia uma candidata, Suzana Garcia, que profere discursos racistas, xenófobos e populistas", atirou um internauta, que mereceu resposta pronta por parte do apresentador.

"Essa é a sua opinião. Não é a minha", reagiu o rosto das tardes da TVI.

