Cristina Ferreira esteve em Ibiza com vários amigos e partilhou com os seguidores das redes sociais todas as aventuras vividas nestas férias. Quem também esteve atento foi Manuel Luís Goucha.

O eterno colega de Cristina, na manhã desta quarta-feira, 16 de agosto, provocou a apresentadora num momento que acabou por se revelar muito divertido.

Tudo começou quando Cristina reuniu ao seu lado Goucha e Cláudio Ramos, com quem irá conduzir uma emissão especial dedicada aos emigrantes, e disse a seguinte frase: "Ponham-se aqui os dois. Olha os três num barco".

Goucha, em tom de brincadeira, respondeu: "Não, mas tu levaste o italiano". Acabou depois corrigido por Cristina, que fez notar que Bruno Cabrerizo, uma das pessoas com quem a comunicadora passou férias em Ibiza, é brasileiro mas com ascendência italiana.

"Mas porque é que levaste o Bruno Cabrerizo?", questionou depois Goucha, com Cristina a responder prontamente: "Porque eu quero. É tão simples".

