É já esta quarta-feira, dia 16 de agosto, que Cristina Ferreira volta à televisão, isto depois de um longo período de férias.

A apresentadora mostrou-se entusiasmada com o regresso ao trabalho e assinalou o facto de que irá conduzir a emissão especial intitulada 'Festa do Emigrante' com duas pessoas muito importantes: Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos.

"Amanhã regresso à televisão, que é como quem diz, à antena. Das 10h da manhã às 20h, e com as duas pessoas que, comigo, fazem par. Nestes 19 anos de caixa mágica, os dois foram essenciais para o meu caminho. Há algo natural com cada um. A isso se chama uma dupla. Amanhã seremos tripla. Até o sol se pôr", escreveu Cristina na legenda de uma fotografia sua na praia. Veja abaixo.

