O verão de 2023 ficará para sempre gravado na memória de Cristina Ferreira. Na sua página de Instagram, a apresentadora fez um balanço sobre as suas férias, que tiveram vários destinos, cá dentro e lá fora, e várias companhias. O resultado, segundo a própria, não poderia ser melhor.

"Se um dia me perguntarem quais foram as melhores férias da minha vida, as de 2023 estarão no topo. Por tudo", revela na sua página de Instagram.

"Não tive tempo sequer para pensar na vida, coisa que geralmente me acontece, porque foi tudo tão intenso que, só vivi. Tenho centenas de fotos mas milhares de memórias. Aos que estiveram por perto obrigada. Isto foi melhor porque o amor esteve sempre", completa.

Eis a publicação:

