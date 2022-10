O episódio desta sexta-feira à noite da novela 'Festa é Festa', na TVI, contará com uma participação muito especial: a de Manuel Luís Goucha.

O apresentador partilhou na sua conta de Instagram imagens inéditas das gravações, garantindo que se divertiu bastante com a experiência.

"Parece que é hoje e estende-se para o episódio de amanhã. O 'Conta-me' foi à Aldeia da Bela Vida para conversar com o Bino mas não fica por aí. Melhor é ver. Que eu me diverti com o Pedro Alves e a Ana Guiomar lá isso... e Muito!", escreveu na legenda da publicação.

Ora veja:

