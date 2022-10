Joana Marques marcou presença esta terça-feira, 4 de outubro, no programa 'Goucha' para uma reveladora entrevista conduzida por Manuel Luís Goucha.

Questionada pelo apresentador se já teria recebido ameaças devido às piadas acutilantes que faz sobre figuras públicas no programa 'Extremamente Desagradável', da Renascença, a humorista respondeu com sinceridade:

"Já recebi algumas ameaças, umas mais veladas do que outras, umas mais diretas, mas acho que isso tudo faz parte", confessou, explicando que consegue compreender todos os que se revoltam com os seus comentários humorísticos.

"Mesmo isso [as ameaças], não estou armada em Madre Teresa de Calcutá, mas tento colocar-me na posição da outra pessoa que não gostou mesmo nada. Posso ter-lhe tocado num nervo qualquer sensível que nem imagino. Não faço com essa intenção, e não vou deixar de fazer por isso, mas consigo compreender", realçou.

Recorde-se que entre as celebridades que no passado criticaram publicamente as piadas de Joana Marques estão nomes como Luciana Abreu ou Ruben Rua.

