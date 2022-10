Joana Marques já chegou aos estúdios da Plural, em Bucelas, onde é gravado o programa 'Goucha'. Ao entrar no local, ainda antes do formato vespertino ir para o ar, a humorista foi recebida no parque de estacionamento por Manuel Luís Goucha.

"Preparada para a vingança?", questionou o apresentador ao ver chegar a protagonista do programa 'Extremamente Desagradável' - da Renascença.

Após a sua tirada em tom de brincadeira, Goucha abraçou Joana Marques e disse-lhe: "Gosto tanto".

"O encontro da tarde! Daqui a pouco a conversa no 'Goucha' entre Joana Marques e Manuel Luís Goucha", declarou a TVI ao mostrar o vídeo que registou o momento.

