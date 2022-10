Joana Marques esteve na noite de domingo, 2 de outubro, entre os vencedores da 26.ª gala dos Globos de Ouro. A comediante venceu o troféu na categoria de Personalidade do Ano Digital... Mas em poucos minutos perdeu a estatueta.

"Malta, perdi o meu Globo. Se, por acaso, alguém o vir, avisem. Se não, vou procurar no OLX nos próximos dias, pode ser que alguém esteja lá a vender", disse Joana em declarações à SIC.

Com o seu apurado sentido de humor, a protagonista do pograma de rádio 'Extremamente Desagradável', da Renascença, posou para as habituais fotografias dos vencedores mas com um "globo imaginário".

"Posei com globo imaginário e sugeri que pusessem em Photoshop... Perigoso, porque agora dá para todo o tipo de montagens com objetos fálicos, não é?", brincou ao mostrar a sua fotografia.



© Reprodução Instagram/ Joana Marques

Já na noite de segunda-feira, Joana Marques revelou ter recuperado o Globo de Ouro e mostrou ter terminado a noite com o trofeu numa mão... e uma bebida do McDonald's na outra.

"Tudo está bem quando acaba bem", pode ler-se na legenda da imagem.

Leia Também: Joana Marques vence Globo e lê discurso de Cristina Ferreira