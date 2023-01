Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Tim, vocalista da banda 'Xutos e Pontapés', e a entrevista foi emitida na tarde deste sábado. À espera do programa estavam os novos gatos do apresentador, conforme mostrou o próprio.

"Tristão e Isolda já à espera do 'Conta-me'. Hoje com o Tim dos 'Xutos e Pontapés'. A seguir ao Jornal da Uma", escreveu Goucha na legenda da imagem onde mostra os dois companheiros.

"Tão bonitos", "lindos e fofos" e "fofinhos" são alguns exemplos dos elogios deixados.

Uma outra seguidora, com honestidade, disse o seguinte: "Não apreciava estes gatolas. Agora até já acho graça, Manel".

Importa lembrar que, na primeira publicação que Goucha fez destes dois gatos, alguns seguidores criticaram o aspeto dos mesmos.

