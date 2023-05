O mundo centrou-se na coroação de Carlos III e Camilla, este sábado, dia 6 de maio, e as televisões marcaram presença neste momento único para mostrar todos os detalhes.

Manuel Luís Goucha esteve ao lado de Júlio Magalhães para cobrir o evento pela TVI. No Instagram, antes da cerimónia da coroação, o apresentador publicou algumas imagens, entre elas um vídeo que mostra a movimentação nas ruas de Londres.

Depois da cerimónia, Goucha mostrou um outro vídeo do desfile da fanfarras que participaram no evento da coroação de Carlos III.

E após o trabalho, o apresentador revelou que vai agora desfrutar de uma semana de férias e que Maria Botelho Moniz é quem o vai substituir no programa 'Goucha'.

"Vou ficar mais uns dias aqui na cidade de Londres para ver teatro, música clássica e também ópera. Aliás, vou dando conta dos concertos e dos espetáculos que for vendo através das redes sociais. Até dia 15 no 'Goucha', no seu programa da tarde", informou. Veja o vídeo na galeria.