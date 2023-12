Foi em janeiro do ano passado que Goucha partilhou com os fãs que decidiu adquirir uma casa de bonecas, da autoria do pinto português José Costa Reis. Quase dois anos depois, o apresentador voltou a mostrar esta obra que, agora, já tem as decorações de Natal.

Goucha publicou um novo vídeo no qual detalha os diversos pormenores desta casa de bonecas, algo que já havia revelado ser um desejo antigo.

"A casa de bonecas (um 'delírio' de José Costa Reis) também tem a sua árvore de Natal", escreveu ainda o comunicador da legenda do vídeo.

Como seria de esperar, as imagens fizeram as delícias dos seguidores, que deixaram comentários como "adoro", "que maravilha" e "trabalho magnífico".

Veja na galeria o vídeo.