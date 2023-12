Manuel Luís Goucha é o grande convidado da próxima emissão do 'Conta-me' e, como já lhe demos conta aqui, a conversa irá abordar vários assuntos.

Um deles será inevitavelmente a homossexualidade, assumida desde cedo mas que, ainda assim, chegou a motivar uma frase curiosa do pai.

"Temos um maricas na família", disse o pai de Goucha, citado pelo apresentador na entrevista que poderá ver no próximo sábado.

As declarações em causa constam do novo vídeo promocional do programa, divulgado pela TVI entretanto. Veja-o aqui.

