Manuel Luís Goucha recuou ao passado esta quinta-feira durante a programa 'Você na TV', da TVI. Em conversa com Maria Cerqueira Gomes e com a fadista Alexandra, o apresentador recordou um momento divertido que viveu em televisão com Amália Rodrigues.

Goucha estava em estúdio na 'Praça da Alegria' com Giovanni Concolino D' Amore quando a produção do programa recebeu uma chamada inesperada de alguém que queria entrar em direto. Era Amália Rodrigues.

"A produtor não acreditou que era a Amália Rodrigues, disse-lhe que era a Isabel de Inglaterra e desligou-lhe o telefone na cara", recorda, explicando que a icónica fadista voltou a ligar e chegou mesmo a entrar em direto no programa.

Por fim, Goucha lamentou ainda: "Tenho pena de nunca ter ido a casa da Amália".

