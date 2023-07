A emissão especial 'Festas de Verão' juntou na antena da TVI na tarde de quarta-feira, 12 de julho, um trio de apresentadores improvável e que se destaca, e muito, pela animação. Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos conduziram a emissão em direto e protagonizaram momentos verdadeiramente hilariantes.

Um dos momentos acima referidos teve lugar quando a apresentadora resolveu brincar com o bigode de um convidado, que estava em estúdio para dançar com o rancho folclórico do qual faz parte.

"Esse bigodinho também é muito à frente", atirou a comunicadora, sem esperar a resposta que lhe foi dada.

"Não é um bigode, é um coça virilhas", disse o jovem, deixando os três apresentadores pasmados.

"É um coça quê?", questionou Goucha. "Ai, que horror", reagiu em seguida Cláudio Ramos.

"Foi a coisa mais ordinária que ouvi", disse ainda o veterano Goucha, sem conseguir conter as gargalhadas - que se instalaram em estúdio.

"Tenho a mania de me meter com o bigode das pessoas, é bem feita", completou Cristina Ferreira, que parece ter aprendido 'a lição'.

Veja aqui as divertidas imagens que mostram como tudo aconteceu.

