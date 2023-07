Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha reencontram-se na tarde desta quarta-feira, 12 de julho, nos bastidores e na antena da TVI.

No âmbito da emissão especial 'Festas de Verão', os dois comunicadores voltaram a apresentar juntos e a divertir quem os vê na televisão.

Quanto ao que se passa nos bastidores, Cristina resolveu mostrar aos fãs o bom ambiente e brincadeiras entre colegas.

"Achamos que eu e o Manel também temos de descobrir as novas tecnologias e temos de, de alguma forma, não ser parvos o resto da vida. Vamos abrir conta hoje no Tinder. Abrimos agora e fechamos no final do programa", desafiou a comunicadora, que conseguiu ter o aval de Goucha.

"Mas abrimos com os nossos nomes e as nossas caras?", questionou o apresentador, que recebeu resposta afirmativa por parte da diretora de ficção e entretenimento da TVI.

Veja o vídeo com a divertida conversa na galeria.

Leia Também: O curioso presente de aniversário que Manuel Luís Goucha ofereceu à mãe