Tal como deu conta nas suas redes sociais, Manuel Luís Goucha encontra-se atualmente em Salzburgo, Áustria. Ora, num vídeo que partilhou o apresentador da TVI começa por referir que esta é a quarta vez que visita a cidade e que lamenta não estar a nevar.

Para além disso e a propósito do coronavírus, o apresentador brincou evidenciando a quantidade de turistas chineses que têm encontrado.

"Nós ficamos sempre encantados com esta cidade, o Rui faz furor com o seu perfume, eu com o meu sobretudo laranja, agora... há lá chineses. Nada contra os chineses, agora que os há por todo o lado há, e nós confessamos, afastamo-nos. Já é paranóia. As máscaras usamos em recintos fechados", afirmou, entre risos.

Ora veja:

