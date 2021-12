Rogério Samora morreu hoje, quarta-feira, 15 de dezembro, aos 62 anos. Assim que a notícia se tornou pública várias celebridades fizeram questão de prestar uma homenagem ao ator, entre elas Manuel Luís Goucha, que iniciou o seu programa na TVI com palavras sobre a vida do artista.

"As memórias que eu tenho do ator têm muito mais a ver comigo, como cidadão, e também na minha função profissional", começa por dizer.

"Conversei com ele meia dúzia de vezes em programas de televisão, mas é como espectador que eu mais me recordo do Rogério e do seu talento", destaca.

"Curiosamente, a primeira vez que o vi representar no teatro foi talvez num dos seus primeiros espetáculos, 1981. (...) Na televisão encontrei-o em 1993, no primeiro ano desta casa, não como ator, mas sim como apresentador. Como cidadão, apresentador e espectador atento, sempre admirei o seu brilhante talento: no teatro, no cinema e na televisão", sublinha.

Entretanto concluí: "É através de uma personagem que o Rogério encerra um conceito de vida. Este de vivermos cada dia como se fosse o último das nossas vidas. Chama-se a isto 'carpe diem'. (...) Por que não assumirmos este 'carpe diem' para as nossas vidas e para cada um dos nossos dias? Aproveitemos cada dia naquilo que realmente é importante. Obrigado, Rogério".

Leia Também: Portugal de luto. As homenagens ao ator Rogério Samora