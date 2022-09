Manuel Luís Goucha recebeu esta semana no seu programa das tardes na TVI o ator Joel Branco, com quem partilha uma relação familiar. Depois de ter deixado os seguidores da sua conta de Instagram confusos com uma charada, eis que o apresentador acabou por esclarecer a mesma durante a conversa.

"O teu irmão Hernâni casa com a Cristalina, têm um filho, o Quim Jó, e a Cristalina, depois, vem a ser a mulher do meu pai", revela Goucha.

"O Quim Jó é tio do enteado do meu pai", conclui.

Entretanto, acrescenta: "A Cristalina teve muito pouco tempo casada com o Hernâni, depois juntou-se com o meu pai, e levaram uma vida de 40 anos. A minha mãe esteve casada com o meu pai para aí cinco anos, sete… Aquela que eu entendo como a verdadeira mulher do meu pai foi a Cristalina", sublinha.

Joel Branco notou: "A Cristalina era das mulheres mais bonitas de Lisboa".

Entre risos, o comunicador afirmou: "Sabes que a minha mãe está vida com 99 [anos], não vai achar graça nenhuma".

Eis o momento.

