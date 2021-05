Manuel Luís Goucha não ficou, naturalmente, indiferente à onda de apoio que se seguiu à exibição da impactante entrevista que fez a Tony Carreira e que na noite desta segunda-feira foi para o ar.

O apresentador abordou o tema no início do programa 'Goucha' da tarde de terça-feira e aproveitou para explicar o que o levou a abraçar o músico no final da conversa.

"Por certo estranharia se eu nada dissesse sobre a conversa que ontem tive com o Tony Carreira. Deixe-me só dizer-lhe que naquele abraço, que surgiu já a conversa tinha terminado e que surgiu num impulso que eu não consegui nem quis castigar, independentemente de levar muito a sério todas as regras de segurança, senti que era um país inteiro que estava a abraçar o Tony e a sua família", declara o rosto das tardes da TVI, que terminou a sua declaração com um agradecimento aos muitos portugueses que tornaram esta entrevista no programa mais visto do dia.

"Muito obrigado por um milhão e oitocentos mil abraços", completa Goucha.

