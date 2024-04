Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira encontraram-se esta sexta-feira, 19 de abril, no programa 'Dois às 10', da TVI. O apresentador esteve no formato para falar sobre o novo reality show que irá apresentar no verão - 'Dilema'.

Nesta ocasião aproveitou ainda para falar de outros projetos que tem em andamento, um deles, a escrita de um novo livro.

"Estou a escrever um livro de memórias de televisão, tens um capítulo só para ti", notou, entre risos, dirigindo-se a Cristina.

Este ainda confessou que adorava fazer um programa com Júlia Pinheiro. "Somos dois cotas com o mesmo entendimento da vida", atirou.

