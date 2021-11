Manuel Luís Goucha partilhou na sua conta de Instagram o excerto de uma conversa que teve com o toureiro João Silva, conhecido como Juanito.

"Amanhã no @gouchatvi a conversa de um anti-taurino com o toureiro João Silva (Juanito). O maior gosto do ofício que quis para mim é este de questionar, procurando saber das razões do outro. A não perder", afirmou o comunicador na legenda da publicação.

No excerto da conversa, Manuel faz a seguinte pergunta: "Como é que lida com isto de para muitos ser um herói, para outros ser um assassino?"

"Tento respeitar, não respeitar que me chamem assassino, isso não. Respeito que o Manuel não se emocione com esta arte, sou completamente compreensível e aceito isso. O que não aceito é quando me chamam assassino", afirmou o convidado.

Ora veja:

