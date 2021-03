Começou mais uma semana em que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira se veem separados por largos quilómetros. Contudo, aguçam a relação à distância com pequenas picardias que deliciam os fãs do casal.

Esta segunda-feira apresentador da TVI mostrou que começou a manhã a preparar dois arranjos florais para alegrar a sua casa em Sintra. E parece que não foi o único.

Mais tarde, regressou às redes sociais para mostrar que o marido, que se encontra na casa de ambos no Alentejo, também esteve entretido com a mesma atividade. "Deve ser para me fazer pirraça mas o Rui também fez o seu arranjo floral lá no monte", brincou Goucha.

Nesta saudável competição, quem considera ser o autor do melhor arranjo floral?

Leia Também: Vídeo. Goucha mostra momento de brincadeira dos seus cães no Alentejo