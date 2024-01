Além de ter falado da relação com Rui Oliveira e da sua infância, Manuel Luís Goucha também abordou o seu trabalho em televisão.

Já estando diariamente nos diários do pequeno ecrã, explicou que agora quer deixar de lado esse papel, mas sem se reformar.

"A reforma a mim não faz sentido. O ritmo sim. Faço televisão há 41 anos e estou em diários, sem parar, há 31", realçou.

"No ano passado teria acabado o meu contrato. O José Eduardo Moniz pediu-me mais dois anos, que acaba a 31 de dezembro do próximo ano", contou de seguida, referindo que não tem intenção de "continuar com os programas diários".

"Isto vai ser uma luta, com o próprio José Eduardo Moniz. Mas eu quero ter mais tempo. Eu não me vou reformar porque fico disponível para semanais. Fico disponível para um projeto que me interesse, e desde que a televisão ache que eu sou adequado para esse projeto, mas que seja semanal", explicou, confessando que "diariamente é que não lhe apetece mais fazer".