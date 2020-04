Manuel Luís Goucha é, sem sombra de dúvida, o grande vencedor do tesourinho do dia de hoje. O apresentador usou a sua conta oficial de Instagram para partilhar com os seus seguidores do Instgram uma fotografia antiga que remonta à época em que se estreou em televisão.

"Cabelo farto, preto e de risco ao meio (usava-se). Óculos enormes, a fugir da cara. Estava um dia de canícula: quarenta graus em Sintra, local das filmagens do programa em que me estreei como apresentador na RTP: 'Bota das 7 léguas'", começou por contar o apresentador, que com esta imagem provocou nos seus seguidores as mais diversas reações.

Entre espanto, elogios à sua antiga imagem e os que destacaram o facto de ter "melhorado ao longo dos anos", foram igualmente muitos os que gostaram de saber a seguinte curiosidade partilhada pelo apresentador: segundo Goucha, no programa onde se estreou "aparece como repórter António Costa, esse mesmo, o nosso Primeiro-Ministro".

