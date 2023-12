Manuel Luís Goucha vai estar no 'Conta-me' do próximo sábado, mas não no papel de entrevistador. Em frente a Maria Cerqueira Gomes, aceitou responder às questões da colega de canal e às de alguns espectadores.

Goucha é assim o convidado da próxima edição do formato de entrevistas e a TVI tem vindo a promover alguns excertos no site oficial.

Nestes, Goucha surge a falar sobre temas diferenciados, com destaque para a dura crítica que lhe foi feita há 30 anos por Maria Filomena Mónica, na qual foi descrito como sendo "parvo, postiço e piroso".

O apresentador falou ainda sobre a mãe, Maria de Lourdes Sousa, que completou 100 anos em julho passado, e acerca da homossexualidade.

Esta edição do 'Conta-me' será exibida no próximo sábado, dia 30 de dezembro, às 14h30.

Veja os excertos supra mencionados aqui.

