Foi transmitida este sábado, dia 26, uma conversa mais intimista que aconteceu entre Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha. Esta foi a primeira vez que a apresentadora entrou na casa do amigo e comunicador em Fontanelas, pelo que a visita acabou por se revelar muito especial.

No jardim de inverno de Goucha foram abordados os mais diversos assuntos como poderá ler de seguida.

A relação de 21 anos com Rui Oliveira

Casado com Rui Oliveira com quem mantém uma relação há mais de duas décadas, Manuel confessa que as coisas que o companheiro mais lhe acrescenta na sua vida são, essencialmente, os conhecimentos em Direito e, claro, o seu sentido de humor mais mordaz.

"Não tem muito filtro naquilo que diz. É mais livre porque não é uma figura pública. Diz tudo o que pensa. Eu acho graça, mas há coisas que ele diz com as quais eu não concordo", nota, dando como exemplo as touradas, pelas quais Rui é aficionado.

Goucha faz ainda saber que não lamenta as coisas que Rui diz em público nas redes sociais, defendendo que todas as pessoas têm direito à opinião, mas sim o facto de alguns meios se aproveitarem disto para o "ferirem".

A cumplicidade com a mãe

O apresentador não consegue falar da mãe sem imediatamente ficar com lágrimas nos olhos, tal é o amor que os une. Uma vez que a progenitora se encontra já com 97 anos, este revelou que já se começa a preparar para o dia em que terá de se despedir dela para sempre.

"Claro que vou ter saudades da minha mãe, tive a mãe que tive, que inventei para ser melhor do que é", nota.

Questionado por Cristina se por acaso faltava haver alguma conversa entre os dois, Goucha respondeu que sim, neste caso, em relação ao pai. Manuel conta que os pais se divorciaram ainda na década de 1960, pelo que este cresceu sem o ter por perto. "Sei pouco da família Goucha", nota.

Neste âmbito, não deixa de achar curioso o facto de agora assumir um programa com o apelido que herdou do pai - 'Goucha' - algo que incentivou a querer saber mais sobre o assunto.

Apesar de não se ter dado com o progenitor, nota que, ainda assim, herdou algumas parecenças. "O lado de desfrutar da vida é do meu pai. A minha mãe trabalhou uma vida inteira para que nada nos faltasse. O meu pai era o gastador. Esse lado do prazer de uma boa mesa, de um bom vinho, de uma boa viagem, isso é dele".

Goucha mostra-se fascinado com a história de amor dos pais, uma vez que casaram sem o conhecimento dos sogros (da parte da mãe). "A minha mãe trabalhava num salão de beleza e o meu pai era o filho do dono. Quando o meu avô soube do casamento despediu os dois. Soube disto há pouco tempo", afirma.

A amizade com Cristina Ferreira e saída da TVI

Manuel e Cristina formaram durante 17 anos uma das duplas mais amadas da televisão portuguesa. Foi preciso tempo para que se adaptassem um ao outro, até porque logo no início a apresentadora revelou o seu lado mais confiante.

"Achei-te petulante porque tu disseste-me que um dia ias trabalhar comigo. Um ano depois estávamos os dois juntos. Não estavas tão bem resolvida com algumas coisas como hoje estás. Só nos desentendemos uma vez por causa do ar condicionado e pedi-te desculpa. E não tinha nada a ver com isso porque estavas fragilizada por outros motivos", recorda, palavras com as quais Cristina concordou.

Quanto à mudança para a SIC, Manuel comentou: "Sempre achei que ias ganhar. Foi uma luta, porque fiquei quatro meses sozinho a dizer que ia mudar e as pessoas a desvalorizarem completamente. Disse uma vez até que te agradecia por teres saído porque foi uma aprendizagem".

Manuel lembra ainda o dia mais difícil que viveu na TVI nesta altura, que aconteceu quando fez uma entrevista a Mário Machado, trabalho pelo qual foi bastante criticado, embora não tenha sido ele a propor tal conversa.

Admitindo que na altura faltou a devida contextualização à entrevista, Goucha revela: "Nesse dia recebi uma chamada de um dirigente do PCP a dizer que estive muito bem".

A conversa terminou com Goucha a mostrar a Cristina a sua sala de estar decorada com uma colcha que pertencia à sua bisavó e que data do século XVIII.

