Maria Areia Moniz, concorrente do programa 'Got Talent Portugal', protagonizou um dos momentos de maior emoção do programa deste domingo, 21 de janeiro.

A jovem da ilha Terceira, Açores, que foi inscrita pelo marido, brilhou ao cantar um tema de Chavela Vargas, 'La Llorona'.

Depois de ter conseguido quatro 'sins' por parte do júri, eis que a concorrente teve a oportunidade de fazer um dueto com o pai, Zé, que foi quem a ensinou a cantar.

Assim que a voz de Zé soou, o público, assim como o júri ficaram ao rubro. No final da prestação, pai e filha conseguiram o botão dourado que dá acesso às galas finais.

Ora veja:

