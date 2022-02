Gordon Ramsay decidiu levar o filho, Oscar, de dois anos, para o estúdio onde são gravados os episódios de 'Hell's Kitchen'.

Na quinta-feira, o famoso chef, de 55 anos, partilhou no Instagram algumas carinhosas fotografias deste momento especial.

"O apresentador da 45.ª temporada do 'Hells Kitchen' passou algum tempo no set com o antigo apresentador! Bem-vindo ao 'Hells Kitchen', filho, não estrague tudo, por favor", escreveu Gordon Ramsay na legenda das imagens que pode ver na galeria.

