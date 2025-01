Gonçalo e Margarida foram dois dos concorrentes que conseguiram chegar à final do 'Secret Story 8'. Sempre unido, o casal enfrentou as críticas dentro da casa, mostrando que no final só o amor importa.

Numa entrevista que deu esta sexta-feira, dia 3, a Cláudio Ramos, Gonçalo revelou como é que começou este romance.

"Ela seguia-me [no Instagram] e depois começou a meter um like nos meus stories e eu respondi a um storie dela a dizer que a música que ela tinha colocado era um bom gosto musical. Rapidamente começamos a conversar e a entender muito bem", lembra.

"Marcamos nesse mesmo dia sair e conversar um bocadinho. Conversamos, conversamos, conversamos durante várias horas", realça.

"A Margarida é uma pessoa muito altruísta, é capaz de se colocar para trás e pôr os outros à frente dela", diz ainda, notando que tem influenciado a namorada a pensar mais em si e em dizer não quando necessário.

Veja o momento.

