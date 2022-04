Gonçalo Quinaz foi apontado na imprensa como um dos concorrentes confirmados na nova edição de 'Big Brother Desafio Final'. Porém, o antigo jogador de futebol deitou por terra todas as especulações.

Na tarde de sexta-feira, dia 22, Gonçalo fez no seu Instagram uma partilha na qual revela ter agendado para segunda-feira um evento solidário. O compromisso do empresário prova que este não fará parte do leque de concorrentes que no domingo entram na casa mais vigiada do país para um novo desafio.

"É já esta segunda-feira, dia 25 de abril, às 11h00. Estarei presente num evento de solidariedade juntamente com outros ilustres de várias áreas", afirma Quinaz, referindo-se a num jogo de futebol solidário que tem como objetivo "ajudar quem mais precisa".

Leia Também: Bruno Savate confirma entrada no novo 'Big Brother Desafio Final'?

Leia Também: TVI confirma data de estreia do novo 'Big Brother Desafio Final'