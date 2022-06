Horas depois de ter saído da casa mais vigiada do país, e após ter estado no 'Dois às 10', como é habitual, Gonçalo Quinaz conversou com os jornalistas.

Logo de início, o ex-concorrente de 'Big Brother – Desafio Final' mostrou-se "muito orgulhoso e feliz" com a participação no reality show da TVI e com o desfecho.

"Saí de consciência tranquila e de cabeça levantada. Para mim não há nada mais gratificante que olhar para a minha família e estarem todos orgulhosos de mim, do meu comportamento e daquilo que foi a minha estadia na casa", afirmou, confessando que o mais difícil "é sempre a ausência dos filhos, as saudades".

"Obviamente, tive ali momentos complicados onde fui, principalmente durante duas semanas, testado quase até ao limite, provocado quase até ao limite, sempre à espera de uma reação minha, ver até onde é que me conseguiam levar. A verdade é que me levaram à vitória, saí em segundo lugar, portanto, aquilo que possivelmente queriam ou tentaram, não conseguiram", acrescentou.

Tendo ficado com 9% da votação, para o antigo futebolista "é como se fosse 100%". "Para mim foi uma vitória. Em primeiro lugar, a Bruna está num outro patamar. A Bruna faz uma edição onde toda a gente gosta dela, emissão que é colada a esta, o que faz com que as pessoas não se desliguem, não houve outro programa a meio em que as pessoas que eram apoiantes da Bruna passassem a ser apoiados [de outro concorrente]. Mantiveram-se fiéis e quem votou no Bernardo inicialmente, agora votou na Bruna. Quem levou o Bernardo à vitória não votou na Bruna na edição anterior, mas agora sim.

Todos nós nos primeiros dois, três dias dentro da casa sabíamos que a vencedora era ela. Bastava manter o mesmo registo que manteve sempre, que está de parabéns, gosto muito da Bruna. É uma excelente e justa vencedora, e estou tão contente com o meu segundo lugar", explicou.

Além disso, não deixou de reconhecer que o segundo lugar foi uma "chapada de luva branca" para muita gente. "E que grande chapa que foi… Para muita gente no geral, para as pessoas que continuam a falar do Quinaz sem o conhecerem, para as pessoas que continuam a denegrir a imagem do Quinaz sem razões, para as pessoas que continuam a inventar histórias sobre o Quinaz… Para as pessoas que fizeram campanhas para me denegrir e para me meterem na rua", disse.

Gonçalo Quinaz reagiu também às críticas e alegações de que está sempre associado a uma relação, ou tem sempre uma "muleta" nestes formados em que participa. No entanto, fez questão de desmentir e colocar tudo em pratos limpos, recordando, por exemplo, que quando participou em 'A Quinta' "nunca se envolveu com Marta Cruz, nem nunca deu um beijo na boca a ela, ou ela a si". O mesmo aconteceu neste 'Big Brother – Desafio Final', em que não se envolveu com ninguém e foi finalista. Mostrou, diz, mais uma vez que consegue chegar até ao fim "sozinho, sendo ele próprio".

"Estratégia de jogo? Quando uma pessoa se apaixona é estratégia de jogo? Muitas vezes isso até nos prejudica. No meu caso, só me prejudicou", afirmou, falando das críticas de que é alvo.

"Tenho pena que muitas vezes se digam coisas que não correspondem à verdade. Porquê? As coisas estão gravadas. Por que é que vamos denegrir e passar algo para eludir e induzir as pessoas em erro", lamentou. "Mas por que é que não me deixam? Eu não falo dessas pessoas, não me meto com essas pessoas. Teimam em não me largar, pessoas que já seguiram a sua vida. Larguem-me! Deixem-me", acrescentou.

Sobre os rumores de que estaria próximo de Catarina Siqueira no 'Big Borther – Desafio Final', especulações que já tinham sido desmentidas pela atriz, agora Gonçalo Quinaz insiste que "esse avião é surreal".

De recordar que ambos receberam um avião, quando estavam dentro da casa mais vigiada do país, que insinuava que Catarina estava apaixonada por Gonçalo.

"Fiquei parvo, não há onde pegar. Por mais que queira argumentar, não sei por onde pegar", disse, lembrando também que no início do programa houve rumores de que poderia estar interessado em Bruna Gomes. "Foi uma das poucas pessoas com quem eu nem interagi quase nos primeiros tempos", destacou.

"Ganhei essa fama e não sei porquê. Eu era jovem como todos nós, uns namoraram mais e outros menos, uns tiveram mais aventuras e outros menos, e não é por isso que tenho de ser rotulado como tal. Toda a gente já teve namoradas e namorados, uns mais e outros menos… O que é que isso me faz ser mais ou menos que alguém", continuou.

Em relação a Jéssica Maria, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' e atual companheira, realçou que "está tudo bem". "Fiz um esforço para poder entendê-la. Para mim não tem sentido nenhum, mas muitas das coisas que às vezes para nós lá dentro não tem sentido nenhum, como um simples abraço após a gala, porque estamos carentes e sozinhos aquelas pessoas acabam por ser os nossos amigos, a nossa família que nos conforta e dá força, que nos apoia e nos dá uma palavra amiga, para quem está aqui fora isso possa custar um bocadinho", explicou.

"Sou muito fiel aos meus princípios e ideais. Para mim a Catarina foi importante pelo cuidado que sempre teve comigo, pela atenção, e nós ali fechados precisamos deste apoio, deste carinho, porque somos humanos. Está tudo bem", acrescentou.

Sobre o futuro, contou que vai agora aproveitar para estar com a família e depois vai viajar com a namorada para recarregar baterias e "regressar à vida profissional", garantindo: "Vou-me manter na televisão".

"A única coisa que posso dizer é que, graças a Deus, ainda existem pessoas que conseguem ver muito mais além, e conseguem ver um Quinaz e acreditar num Quinaz para lá daquilo que muitas vezes é dito a meu respeito. Continuam a acreditar em mim, no meu potencial, nos meus valores para o que ainda aí vem, que vai ser muito bom", salientou.

"Em relação à CMTV, é um assunto que não vou abordar porque para mim já não faz sentido. O Quinaz já não trabalha e não está associado à CMTV", realçou também.

Ainda em relação à televisão, frisou: "Felizmente existem pessoas sérias, de palavra, profissionais que não tenho porque duvidar. Acredito cegamente nessa pessoa, e sei o que está reservado para mim, o que está falado comigo, e estou muito grato pela oportunidade, por confiarem em mim e por verem um potencial muito grande. Se o Quinaz fosse tudo isso que muitas vezes é dito, a pessoa em si, tão importante como é, não ia apostar numa pessoa tão problemática quanto eu".

Questionado sobre se foi isso que o fez aceitar este desafio, Quinaz disse que sim, mas "não foi só por isso".

"Tenho três filhos, mas dois estão ao meu encargo, que precisam de mim diariamente, que estão a estudar num colégio privado, que têm tudo e que não lhes deixo faltar nada, nem eu, nem a mãe dos meus filhos, que é a melhor mãe do mundo. E se há uma coisa que não faço é brincar com a vida dos meus filhos, portanto, nunca poderia trocar uma coisa certa e concreta que tinha por uma aventura que podia ser uma ou duas semanas. Tenho as minhas responsabilidades, portanto, sei por que é que tomei a decisão que tomei e foi muito baseado nisso que fiz", explicou, referindo que "ainda é prematuro" para falar do futuro profissional.

A relação com Nuno Homem de Sá foi ainda motivo de conversa. Gonçalo destaca que tirou uma fotografia com o ator e a companheira do mesmo depois da gala, e que o que guarda "é o último abraço e o pedido de desculpa, desejando-lhe o melhor para a vida pessoal e profissional".

