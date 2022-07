Gonçalo Quinaz soma e segue na TVI. Depois de ter sido convidado a fazer parte da nova rubrica onde são comentadas as notícias do social no 'Dois às 10', o antigo jogador de futebol vai estrear-se como repórter.

Quinaz estará em 'Almodôvar' no próximo domingo, 10 de julho, para assumir o papel de repórter convidado no programa 'Somos Portugal'.

"Por sabermos que é um homem de desafios, domingo, Gonçalo Quinaz vai ser nosso repórter convidado no 'Somos Portugal'", anuncia o canal na rede social Instagram.

