Gonçalo Quinaz tem sido uma aposta da TVI como comentador, isto depois da recente participação no 'Big Brother Famosos' enquanto concorrente.

Agora, com o regresso do reality show, Quinaz irá integrar os espaços de comentário do programa, um novo desafio sobre o qual reagiu esta segunda-feira, 13 de setembro, nas redes sociais.

"A tempestade começou, e com ela cheguei eu também. Muito feliz por fazer parte deste lote de comentadores neste novo formato do BB", escreveu.

