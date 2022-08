Gonçalo Quinaz destacou nas stories da sua conta de Instagram mensagens que recebeu de alguns seguidores, que elogiaram o trabalho que tem desempenhado enquanto comentador social do programa 'Dois às 10'.

"Estas são as mensagens que me fazem crer que estou no caminho certo, o caminho que pretendo continuar, caminho esse de aprendizagem e crescimento todos os dias", notou.

"Obrigado! Porque aquilo que faço não é só para mim, é para vocês", completa.

Veja as mensagens na galeria.

