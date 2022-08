Apesar de cada vez mais discreta no que respeita à sua vida pessoal, Jéssica Maria abriu uma exceção e partilhou com os seguidores do Instagram as primeiras fotografias a serem divulgadas nas quais posa junto de Gonçalo Quinaz durante as férias de ambos.

O casal está no México, onde tem desfrutado de paisagens de cortar a respiração, aventuras a dois, sol, mar e muito calor.

Gonçalo Quinaz e Jéssica, recorde-se, namoraram há vários meses, mas apenas assumiram publicamente a relação quando o antigo jogador de futebol entrou no programa 'Big Brother - Desafio Final'.

Espreite a galeria e veja as imagens partilhadas pela antiga participante da 'Casa dos Segredos'.

Leia Também: Gonçalo Quinaz já escolheu quem o vai vestir para a Festa de Verão da TVI